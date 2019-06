Venerdì 31 maggio l’Associazione ECOCACCIA di San Vito dei Normanni, rappresentata dal presidente Domenico Nigro, ha promosso il primo e proficuo convegno di aggiornamento sulle leggi di pubblica sicurezza in materia di armi.

L’importanza dell’argomento ha richiamato la presenza di diversi partecipanti anche dei comuni limitrofi e non solo cacciatori, che ovviamente hanno gratificato l’impegno profuso.

Le istituzioni, dal Sindaco Domenico Conte del Comune di San Vito dei Normanni, agli esperti della Questura di Brindisi con il Sost. Commissario Bufano ed il Sovrintendente Mazzotta, unitamente alla collaborazione dei Sovrintendenti Chirulli e Acampora rispettivamente dei Commissariati di P.S. di Mesagne e Ostuni hanno creato una sinergia di competenze e fatto sì che l’argomento fosse espletato nei minimi particolari.

E’ stata l’occasione per ogni partecipante di chiarire i tanti dubbi a seguito delle modifiche di legge sopravvenute negli anni. In modo particolare gli interventi hanno trattato l’aspetto comportamentale sull’uso e/o la detenzione di chi ha ereditato un’arma, alla diligenza della sua custodia ed altri aspetti di notevole interesse per chi possiede un’arma a vario titolo. E’ emersa l’importanza di informarsi per prevenire incidenti ed eventuali reati, nella maggior parte dei casi anche penali in cui si potrebbe incorrere.

L’Associazione ECOCACCIA, nel ricordare che è sempre a disposizione per ogni eventuale dubbio in proposito, unitamente alla collaborazione delle autorità competenti, esprime un forte ringraziamento al Questore Dott. Ferdinando Rossi per aver autorizzato questo importante convegno, al sindaco Domenico Conte e a tutti gli attori che hanno collaborato con impegno e determinazione alla realizzazione di questo convegno pubblico molto apprezzato dai partecipanti.