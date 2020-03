La società Ecotecnica comunica che nella giornata odierna si sono registrati dei ritardi nel servizio di raccolta delle frazioni “secco non riciclabile” e “carta” a causa della necessità, manifestata da alcune decine di dipendenti, di ricevere le necessarie rassicurazioni a seguito delle disposizione imposte dal Presidente del Consiglio, con apposito decreto, nella tarda serata di ieri, con riferimento all’emergenza da coronavirus.

Ecotecnica precisa di aver comunicato alle rappresentanze sindacali interne tutte le iniziative assunte per rispondere pienamente alle prescrizioni imposte sul piano igienico-sanitario, a partire dalla sanificazione degli ambienti e dal rispetto delle distanze.

Nelle ore pomeridiane, in ogni caso, è stato predisposto un programma di interventi per recuperare il ritardo mattutino e quindi per ripristinare condizioni di normalità.