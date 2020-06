I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana e il personale del 6° Nucleo Elicotteri Bari, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne del luogo, per violazione della normativa edilizia. In particolare, nel corso della tarda mattinata di ieri, durante un servizio di perlustrazione aerea, i piloti del velivolo hanno individuato alcuni operai intenti a realizzare uno scavo all’interno del terreno pertinente l’abitazione dell’uomo, sita in agro di Francavilla Fontana. Il successivo intervento, unitamente ai militari della locale Stazione, ha permesso di accertare che la realizzazione della platea di fondazione per la piscina, con relativo vano tecnico di 90 mc, si stava effettuando senza aver alcun permesso di costruire.