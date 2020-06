Terzo attentato in poco più di sette mesi ai danni dell’ex sindaco di Ostuni Domenico Tanzarella.

Stamattina, intorno alle 12.30, è stata data alle fiamme l’Audi A4 dell’Avvocato che ha ricoperto anche l’incarico di presidente della Provincia. L’auto era parcheggiata in via Martiri di Kindu, a ridosso della centralissima villa comunale.

Sul posto si sono recati i poliziotti del Commissariato di Ostuni ed i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno limitato i danni alla sola parte inferiore del veicolo sono rimasti circoscritti alla parte anteriore.

Nessun dubbio sull’origine dolosa dell’atto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona al fine di individuare gli autori del vile gesto.

Tanzarella era già stato vittima di episodi delinquenziali il 31 ottobre 2019, quando vennero esplose tre fucilate contro la sua abitazione ed il 4 gennaio 2020, quando la sua auto venne attinta da due colpi di fucile. Da allora Tanzarella è sotto scorta.

Il Presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, il vicepresidente Giuseppe Pace e l’intero Consiglio provinciale esprimono la vicinanza e la totale solidarietà nei confronti dell’avv. Domenico Tanzarella, già sindaco di Ostuni e già Presidente della Provincia, per il terzo gravissimo attentato subito questa mattina. “Tutti noi crediamo che l’attività politica – ha detto Rossi – non debba essere condizionata da questi atti con l’obiettivo di riportarla indietro negli anni. E’ urgente una forte presa di posizione di tutta la società civile e certamente sarà interessato, attraverso l’attività del sig. Prefetto di Brindisi e del Questore di Brindisi, il Comitato per l’ordine e la sicurezza del nostro territorio. La politica non può essere condizionata da questo tipo di atti vili. Manifestiamo la nostra vicinanza a Tanzarella e saremo sempre al suo fianco”.

Una nota di solidarietà è stata inviata anche dal consigliere regionale Pino Romano (Senso Civico).

“Ho appreso la notizia dell’ennesimo attentato ai danni dell’avv. Domenico Tanzarella. E’ un fatto gravissimo, perché dimostra il livello di pericolosità di chi da tempo ha preso di mira l’ex sindaco di Ostuni con gesti ignobili ed inaccettabili.

Vengano rafforzati i sistemi di protezione nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia, ma allo stesso tempo si potenzi lo sforzo investigativo perché questa gente non rimanga impunita.

Conosco bene Domenico e so perfettamente che anche questa volta non si farà intimorire da chi usa sistemi vigliacchi per dimostrare la propria esistenza.

Da tutti noi di Senso Civico la piena e incondizionata solidarietà”.