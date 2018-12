Gusto, sapori, profumi e Mediterraneo, il tutto in un ottimo piatto a base di pesce. Questi gli ingredienti delle ricette che saranno sotto i riflettori il prossimo weekend in Valle d’Itria. Il 14 e 15 dicembre, a Fasano, andrà in scena la prima edizione del “Fasano Fish Festival – Il cibo del mare”, un evento dedicato al pesce del Mediterraneo, organizzato dal GAL Valle d’Itria (Comuni di Fasano, Locorotondo, Martina Franca e Cisternino).

Un’esperienza di gusto per tutti gli appassionati di cucina e non, per gli amanti del mare e del pesce: degustazioni e show cooking animeranno il Laboratorio Urbano di Corso Vittorio Emanuele n.76 che per l’occasione si trasformerà in una grande cucina aperta al pubblico.

L’evento è realizzato nell’ambito del PO FEAMP 2014-2010 (MIS. 4.63 – SSL GAL VALLE D’ITRIA – Intervento 1.7 – Realizzazione di eventi di promozione di prodotti della pesca), con i patrocini del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Regione Puglia, Repubblica Italiana, Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Psr Puglia, e in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Gaetano Salvemini” di Fasano.

A sfidarsi a colpi di spadellate due brigate capeggiate da chef di fama che, insieme agli studenti dell’Istituto alberghiero, prepareranno piatti tipici a base di pesce azzurro, pesce a carne bianca, molluschi e crostacei, rivelando i segreti nascosti dietro a una ottima ricetta realizzata con il pescato fresco.

Condurrà la serata Valeria Todisco che, tra i fornelli delle due brigate, racconterà con gli chef le preparazioni dei piatti e, insieme ad esperti nutrizionisti, farà conoscere le mille proprietà del pesce e l’importanza di una alimentazione a base di prodotti del mare nella dieta mediterranea.

