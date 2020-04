I Carabinieri della Stazione di San Donaci hanno denunciato in stato di libertà un 65enne del luogo, per false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale. In particolare, l’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, fermato alla guida dell’autovettura di proprietà del figlio, ha riferito agli operanti false dichiarazioni in ordine al possesso della patente di guida. Gli accertamenti speditivi hanno consentito di appurare che ne era sprovvisto, poiché già ritirata in quanto scaduta di validità. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato al proprietario.

A Tuturano, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 36enne di Casarano (LE) per “rifiuto di indicazioni sulla propria identità”. L’uomo, fermato sulla S.S.16 alla guida di una motrice Mercedes-Benz, di proprietà di una ditta di Taranto, si è rifiutato di fornire le proprie generalità al militare operante.