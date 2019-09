Dopo l’entrata in vigore della clausola di imponibile di manodopera con cui si vincolano le aziende aggiudicatrici di appalti nella Città di Francavilla Fontana, nei limiti della propria autonomia, ad assumere personale idoneo che versi in condizioni di disagio, arrivano i primi risultati concreti con l’assunzione di due accompagnatori per il trasporto scolastico.

Per lo svolgimento di questo servizio era previsto un incremento del personale di quattro unità, due autisti scuolabus e due accompagnatori. La clausola è stata prioritariamente applicata per favorire il reinserimento lavorativo delle vittime incolpevoli delle numerose crisi aziendali sul territorio.

A tal scopo era stata aperta una manifestazione di interesse a cui hanno partecipato 15 persone candidate per la posizione di accompagnatori. Dopo le verifiche, realizzate in collaborazione con l’Ufficio di collocamento, gli idonei ammessi sono risultati essere in sei. I quattro uomini e le due donne, di età compresa tra i 30 e i 58 anni, nei mesi scorsi avevano perso la loro occupazione a causa di tagli del personale, chiusura o fallimento della propria azienda.

Nella mattina di giovedì 26 settembre, alla presenza degli ammessi, si sono svolte le operazioni di sorteggio, affidate alle mani degli stessi interessati.

“La prima applicazione della clausola di imponibile di manodopera dimostra come il provvedimento varato dalla Giunta non fosse uno spot, ma il tentativo di fornire un sostegno concreto a chi vive il dramma della perdita del posto di lavoro – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – In un mercato complicatissimo che purtroppo lascia fuori una platea molto ampia composta soprattutto da giovani e donne, deve essere compito di tutte le Istituzioni, ciascuna per il proprio ambito di competenza, mettere in campo strategie che limitino il disagio. L’imponibile di manodopera va in questa direzione e, grazie a ciò, due famiglie tornano a poter progettare il proprio futuro.”

Francavilla Fontana, 27 settembre 2019

Con preghiera di pubblicazione.