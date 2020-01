Saranno Frank Vitucci e Nando Marino, rispettivamente allenatore e presidente della Happy Casa New Basket Brindisi, a presentare il libro di Arianna Ioli “Sport Digital Marketing” pubblicato da Dario Flaccovio Editore.

L’appuntamento è per sabato 18 gennaio alle ore 18.30 presso la Feltrinelli point Brindisi, in corso Umberto I n. 113.

Il digital marketing rappresenta oggi lo strumento di crescita più potente per la comunicazione e il mercato dello sport. Qualsiasi giocatore, squadra o associazione, prima ancora di diventare vincente sul campo deve infatti esserlo fuori, in quel territorio virtuale e insieme super concreto – viste le cifre che lì si giocano – che è il web. Oltre quaranta esperti di comunicazione e sport sveleranno segreti e strategie per affermarti online. Non una semplice teoria, ma lezioni pratiche e dal taglio operativo sul mondo del digital marketing applicato allo sport business a 360 gradi: storytelling, rivoluzione digitale, brand identity e influencer marketing, con le migliori case history degli ultimi anni, ti porteranno su un campo in cui vale davvero la pena giocare.

Arianna Ioli è storyteller e copywriter. Coordinatrice e Content manager dello Sport Digital Marketing Festival di Riccione dalla sua prima edizione. Ceo & Founder della business school Europa Innovation, realtà internazionale con sede ad Amsterdam specializzata in Social Media Marketing e Eu Funding. Fa parte come “professional member” della Sport Marketing Association USA.