I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Brindisi, hanno:

– denunciato:

§ un 25enne del luogo per porto di oggetti atti a offendere, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un bastone atto a offendere, illegalmente detenuto all’interno dell’abitacolo della propria autovettura, posto sotto sequestro;

§ un 56enne residente a San Giorgio Jonico (TA), per porto di oggetti atti a offendere, poiché a seguito di personale e veicolare è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza totale di 20 Cm, occultato all’interno dell’abitacolo della propria autovettura, posto sotto sequestro;

§ un 25enne residente a San Michele Salentino, poiché a seguito di controllo alla circolazione stradale è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un involucro contenente Gr. 0.30 di sostanza stupefacente del tipo Marijuana. Lo stesso, invitato a sottoporsi ad accertamenti sanitari previsti, si rifiutava. La patente di guida è stata ritirata, il veicolo affidato al proprietario e la sostanza stupefacente sequestrata;

§ un 57enne del luogo per aver detenuto in quel centro una pistola Cal. 38, di fatto dichiarata in detenzione in altro Comune. L’arma è stata sottoposta a sequestro.

– segnalato all’Autorità Amministrativa:

§ un 49enne del luogo, poiché, nel corso di perquisizione domiciliare e personale, è stato trovato in possesso di Gr. 2,10 di sostanza stupefacente di Marijuana, occultata all’interno della tasca dei pantaloni. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro;

§ un 22enne del luogo, poiché, nel corso di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno spinello contenente sostanza stupefacente di Marijuana, nascosta nella mano. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro;

§ un 48enne del luogo, poiché, nel corso di perquisizione domiciliare e personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente Gr. 0,20 di sostanza stupefacente di Marijuana, occultata nella tasca del giubbotto. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro;

§ un 20enne del luogo, poiché, nel corso di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di tre cipolline, contenente complessivamente Gr. 1,20 di sostanza stupefacente di cocaina, occultata all’interno della tasca del giubbotto e nella tasca dei pantaloni. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

Nel complesso, i Carabinieri hanno eseguito 8 perquisizioni tra personali e domiciliari, identificate 47 persone, di cui 6 di particolare interesse operativo e controllato 39 autoveicoli. Sono state anche controllate 6 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione, nonché elevate 12 contravvenzioni al codice della strada, privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per l’incolumità pubblica, per complessivi 1.208,00 euro.