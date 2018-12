La Scuola del Circolo Tennis Brindisi è sulla vetta della Puglia e tra le migliori realtà sportive di Italia. È quanto indicato all’interno di «Grand Prix 2018/19 – Trofeo delle Scuole Tennis», la graduatoria stilata dalla Federazione Italiana Tennis che riconosce e premia qualità, meriti e competenze in termini di formazione, e nella quale la scuola del club brindisino è al primo posto nella classifica Top School regionale e al cinquantatreesimo in quella generale nazionale che conta ben 3181 club e associazioni sportive. Un ottimo risultato ottenuto al termine di una attenta analisi dei parametri stabiliti, secondo i quali il Circolo Tennis Brindisi si conferma fiore all’occhiello del territorio. Il riferimento è alla struttura e agli impianti sportivi per garantire continuità didattica agli atleti: campi coperti e diverse superfici di gioco, palestra attrezzata, convenzioni con foresterie, scuole parificate o private, che consentono di studiare e fare sport a livello agonistico; allo staff tecnico qualificato composto da un tecnico nazionale, tre maestri nazionali, un preparatore fisico di secondo livello, una nutrizionista e un mental coach.

Ancora, all’attività promozionale attraverso il circuito FIT Junior Program nell’ambito del quale i ragazzi dai 5 ai 13 anni svolgono attività di gara a livello individuale e in alcuni casi all’interno delle squadre del club; al Centro di aggregazione provinciale all’interno dello stesso C.T. Brindisi, dove i ragazzi dai 9 agli 11 anni, più promettenti della provincia, si allenano una volta al mese con uno staff di tecnici diretto dal Maestro Alberto Ciampa e da Ignazio Pinto, preparatore fisico di 2° livello. E poi ai risultati ottenuti nel corso della stagione sportiva 2018, con la qualificazione delle due squadre maschile e femminile alla fase di Macroarea del Sud Italia Under 14, e la storica promozione in serie A2 conseguita al termine del Campionato Nazionale di Serie B Maschile.

Importanti, inoltre, ai fini del «Grand Prix 2018/19 – Trofeo delle Scuole Tennis» il Torneo Internazionale Under 14 Maschile e Femminile che il Circolo Tennis Brindisi si appresta ad organizzare per l’ottavo anno consecutivo; i progetti federali fra i quali «Racchette di Classe» che, promosso dalle federazioni italiane tennis, tennistavolo e badminton, in collaborazione con il Circolo Tennis Brindisi e sviluppato in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha visto nel 2018 la partecipazione di circa 500 alunni delle scuole primarie brindisine (Comprensivo – Centro, Calò, Collodi), impegnati in attività curricolari ed extracurricolari.

«Essere la prima Top School della Puglia nella graduatoria Grand Prix 2018/19 – Trofeo delle Scuole Tennis – afferma Carlo Faccini, direttore del C.T. Brindisi – è per noi motivo di grande orgoglio. Dopo il conseguimento della promozione in serie A2 maschile, questo è un altro risultato importante, che conferma l’ottimo lavoro che quotidianamente viene svolto nella nostra scuola tennis. Un prestigioso traguardo, che non è solo del Circolo Tennis, ma dell’intera città di Brindisi e che credo debba essere una motivazione a fare sempre meglio. Ringrazio i maestri, i ragazzi, i soci e i colleghi del consiglio direttivo di cui faccio parte, sempre pronti a sostenerci nell’attività sportiva con passione ed entusiasmo».

E a tal proposito, vale la pena evidenziare, che domani, domenica 9 dicembre, alle ore 15, sui campi del Circolo Tennis Brindisi, si svolgerà un raduno regionale rivolto agli atleti dai 9 agli 11 anni più promettenti della Puglia.