La quarta edizione dell’Estemporanea di pittura si è svolta ieri nella Casa del Turista di Brindisi. Ad organizzarla il Circolo della Vela (è inserita nel programma di eventi della Regata internazionale “Brindisi-Corfu”) e, in particolare, le “Donne della Vela”.

Il tutto, sulla base di una brillante idea progettuale di Augusto Ciullo e grazie alla disponibilità del critico d’arte Massimo Guastella che da due anni svolge le funzioni di giurato.

Vi hanno partecipato studenti delle scuole medie inferiori e superiori che per l’intera mattinata hanno utilizzato il proprio estro per dar vita a delle tele davvero molto belle e tutte nel pieno rispetto del tema scelto per quest’anno: “Dal verde bottiglia al grigio fumo: salviamo il pianeta”.





Così come ha sottolineato il prof. Guastella, Il momento artistico ha consentito di guardare ancora con più attenzione alla natura ed alla necessità di tutelarla con ogni mezzo, a partire dalle iniziative di sensibilizzazione.

Ecco, in ogni caso, l’elenco dei vincitori:

UNDER 13

1^ premio ex aequo – Martina Serio

1^ premio ex aequo – Sara Colella

2^ premio – Martina Limongelli

3^ premio – Dalila Varallo

OVER 13

1^ premio – Giorgia Loparco

2^ premio – Rabiane De Sari

3^ premio – Michael Nacci

Ecco, invece, i premi riservati ai vincitori:



UNDER 13

1^ premio – un corso velico gratuito di una settimana su Optimist

2^ premio – offerto da GL Cornici di Giacinto Lombardi

3^ premio – offerto dalla Bottega dell’Arte di Marisa Pati

OVER 13

1^ premio – un corso velico gratuito di una settimana su Laser

2^ premio – offerto dall’Angolo dell’arte di Nicola Chianura

3^ premio – offerto dalla Bottega dell’Arte di Marisa Pati