Antonella Zito, grafica e fotografa di Francavilla Fontana, esporrà nella galleria S.Luca di Brindisi i suoi progetti fotografici.

La personale intitolata “#Mondi Inanimati”, in visione a ingresso libero dal 8 giugno al 8 luglio 2019, è patrocinata dal comune di Brindisi ed è organizzata dalla galleria d’arte S. Luca sita in via G. Mazzini 15 diretta dall’adviser Mimmo Elia.

L’inaugurazione è prevista alle ore 19,30 del 8 giugno e vedrà la presentazione dell’artista e delle opere a cura del noto critico Carmen De Stasio scrittrice e saggista.

Da segnalare che #Mondi Inanimati, il progetto che dà il titolo all’evento, è risultato vincitore nella sezione fotografia al premio “Arte Mondadori” 2018 di Milano con assegnazione della targa d’oro ed esposizione al Palazzo Reale nell’ottobre scorso.

L’artista Antonella Zito da tempo impegnata nel mondo dell’arte, vive e lavora ad Amsterdam come graphic designer e fotografa.Le sue opere si basano concettualmente su tematiche psicologiche legate alle disfunzioni della società moderna.

Ha esposto a Parigi al Louvre, Berlino, Londra, Amsterdam, Milano, Roma, Palermo e altre città italiane.