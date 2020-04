Il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ringrazia il Comando provinciale dei Vigili del fuoco che ha donato visiere agli operatori sanitari del Perrino di Brindisi.

“Stamattina – dice Pasqualone – nel piazzale dell’ospedale è avvenuta la consegna dei dispositivi di protezione individuale che sono stati acquistati con una raccolta fondi. Esprimo il mio apprezzamento non solo per la donazione, un gesto che li unisce a medici, infermieri e operatori sociosanitari, ma anche per il grande impegno quotidiano dei Vigili del fuoco che sono sempre al servizio della comunità”.

UFFICIO STAMPA ASL BR