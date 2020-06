La Provincia di Brindisi è ben lieta di fornire, in funzione delle proprie competenze istituzionali, il proprio contributo e il proprio concorso alla ripresa delle attività e degli eventi culturali nel nostro territorio, dopo il periodo di blocco di tutte le manifestazioni pubbliche per l’emergenza sanitaria da Covid 19. E’ il caso, ad esempio, della fruizione dei beni architettonici e culturali che fanno parte del patrimonio immobiliare dell’ente.

Ed è per questo che la Provincia di Brindisi ha accolto con favore la proposta dell’Associazione musicale “Brindisi Classica Nino Rota” per la riprogrammazione nel “Chiostro di S.Paolo Eremita” (Via De Leo) dei cinque concerti che non si sono potuti effettuare nei mesi di marzo e aprile, nell’ambito della XXXV edizione della stagione concertistica, con la direzione artistica di Silvana Libardo e Francesca Salvemini. La nuova programmazione è stata avviata martedì 23 giugno e proseguirà tutti i giorni di questa settimana, fino a sabato 27 giugno. Inizio ore 20.00.

Per la realizzazione dei concerti in presenza di pubblico saranno rispettate le disposizioni previste dalle linee guida in materia di riapertura degli spettacoli musicali dal vivo.