Il comune di San Pietro Vernotico ha tre nuovi operatori di polizia locale.

A differenza di chi intende la politica come quotidiano disfattismo e sciacallaggio, noi abbiamo fatto quello che nessuno prima di noi aveva fatto. Queste sono le prime assunzioni a tempo indeterminato nel corpo della polizia locale dopo ventidue anni e rappresentano i tasselli decisivi di un disegno che stiamo perseguendo per ripristinare l’efficienza del nostro Ente dopo tre anni di immobilismo.

Con noi ha avuto avvio un percorso diverso, finalizzato al vero bene comune e quindi al reinserimento di figure cruciali come l’assistente sociale in primis, poi i nuovi dirigenti dei Lavori Pubblici e Urbanistica e la nuova dirigente dell’ufficio tributi. Tutti poderosi rinforzi che ci consentono di guardare con fiducia alle importanti sfide che affronteremo con energia ed entusiasmo.

Un doveroso ringraziamento va al lavoro encomiabile della dott.ssa Fabiola Simone (risultava fondamentale sottoscrivere i contratti oggi pur essendo giornata di chiusura dell’ente) ed ai componenti dellacommissione di selezione.

A tutti loro vanno i migliori auguri da parte di tutta l’Amministrazione Comunale e della nostra comunità che ha diritto ad un Ente funzionale ed efficiente ed a questo sarà sempre indirizzato il nostro impegno.

Per quanto mi riguarda, concludo confidando nel buonsenso e nella razionalità dei miei concittadini che sicuramente festeggeranno capodanno in maniera sobria, divertendosi senza pedardi rispettando i nostri amici animali. A quelli che si divertono a “spararla (ogni giorno) più grossa” rispondiamo con i risultati spegnendo sul nascere con l’agire quotidiano il loro piacere a mettere in cattiva luce il nostro amato paese.

Raffaele Martina

Assessore del Personale, Polizia Locale, Politiche giovanili, Protezione civile