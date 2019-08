Dalle parole ai fatti per garantire il decoro del proprio ambiente. È questo il senso dell’iniziativa che prenderà il via sabato 10 agosto dal quartiere San Lorenzo che prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella pulizia degli spazi pubblici.

L’appuntamento, patrocinato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Francavilla Fontana in collaborazione con Monteco, vede la partecipazione attiva della Pro Loco, della Parrocchia San Lorenzo, del Siproimi Baiti, di ZARAC e di AVIS.

Il ritrovo delle volontarie e dei volontari è fissato alle 8.30 nei pressi della Chiesa San Lorenzo, dove saranno distribuiti i guanti e i sacchetti per la differenziazione dei rifiuti.

“Il nostro quartiere come il nostro giardino” sarà anche una occasione di integrazione. Tra i protagonisti dell’iniziativa ci saranno infatti gli ospiti del Siproimi Baiti (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati).

Una mattinata all’insegna della cura per il proprio quartiere, in una giornata particolarmente significativa per la comunità residente, il 10 agosto, in cui ricorre la festività di San Lorenzo.

La partecipazione è aperta all’intera cittadinanza.

Comune di Francavilla Fontana