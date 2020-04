I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 33enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 38 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto occultato nel soppalco del box auto di pertinenza e nella sua disponibilità.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 33enne è stato rimesso in libertà.