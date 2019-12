A Pezze di Greco, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Fasano, a conclusione di un mirato servizio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Sciatti Angelo, 34enne del luogo. In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di:

– una pistola semiautomatica calibro 7.65 senza marca e matricola, con relativo caricatore contenente sette cartucce; una cartuccia calibro 9 parabellum; ulteriori 75 cartucce calibro 7.65; otto cartucce calibro 12; due cartucce calibro 22, il tutto occultato in un mobile della camera da letto;

– complessivi 73 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, nascosti in un mobiletto del soggiorno e nello scarico fognario,

il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.