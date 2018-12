Come molti ricorderanno, in data 6 maggio 2017, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Brindisi rilevava profili di illegittimità della nota del 17.2.2017 del Settore Tributi – Servizi Finanziari con cui si chiedeva, alla società all’uopo incaricata, il pagamento (poi effettuato) della complessiva somma di € 218.100,00 in favore di n. 6 componenti dell’Ufficio Comunale ARO BR/2 dall’1.7.2013 al 31.12.2016.

Il Collegio dei Revisori evidenziava l’assoluta carenza di una Determina Dirigenziale specifica e richiamava il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici.

Con lettera del 16.03.2017, il Comune di Brindisi chiedeva la restituzione delle somme versate.

Abbiamo, pertanto, protocollato una interrogazione a Sindaco e Giunta al fine di conoscere se tali somme sono state restituite o se, in caso contrario, sono state avviate le dovute azioni giudiziarie di recupero.

Riteniamo che rigore e trasparenza siano principi che debbano guidare l’azione di un Ente Pubblico anche all’interno della stessa macchina amministrativa.



M5S BRINDISI