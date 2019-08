Per celebrare al meglio la fine della stagione sportiva, regalati l’iscrizione alla Borgo Egnazia Half Tri ad un prezzo vantaggioso. Per l’occasione, la gara multidisciplinare di triathlon su distanza 70.3, che si svolgerà il prossimo 19 ottobre nell’incantevole Puglia, infatti, non prevede nessun rincaro del prezzo del pettorale, che rimane invariato a 190 euro.

Tutti gli interessati e appassionati possono approfittare dell’eccezionale offerta fino al termine delle iscrizioni e decidere di essere protagonisti così di una competizione di estrema bellezza ed elevate qualità tecniche. Gareggiare circondati da paesaggi ricchi di tradizioni della macchia mediterranea, tra il mare e l’entroterra, godere del fascino di una struttura senza tempo e deliziarsi di tutti i servizi offerti…questo e tanto altro è Borgo Egnazia Half Tri.

Inoltre, insieme al costo del pettorale, per coloro che desiderano approfittare della calda ospitalità delle strutture, è possibile aggiungere il soggiorno, scegliendo tra le differenti offerte, l’opzione più adatta a seconda del numero di componenti e del tipo di gara in cui si intende cimentarsi (gara completa o staffetta).

Tutto è pronto per la prima edizione della Borgo Egnazia Half Tri, l’appuntamento competitivo unico a cui gli sportivi non possono rinunciare.

Per informazioni e iscrizioni: http://www.borgoegnaziahalftri.it/