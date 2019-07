La delegazione di Brindisi dell’AIS (associazione italiana sommelier) ha trentanove nuovi sommelier. Al termine di un lungo percorso, che ha visto i neo sommelier, impegnati nei tre livelli del corso, ed all’esito anche dell’esame finale, la delegazione brindisina, è riuscita a conseguire 39 nuovi comunicatori di storia cultura e qualità del vino e del suo territorio.

La celebrazione dell’importante risultato ottenuto, singolarmente dai 39 professionisti, è avvenuta all’interno di una delle eccellenze, a livello vitivinicolo, dell’Italia Meridionale: “Mastroberardino”, nella cantina e centro di produzione in provincia di Avellino. Una giornata particolare, che gli ormai ex allievi, hanno potuto condividere con chi da sempre ha voluto creare spazi di armonia e studio per appassionare al mondo del vino, giovani, e meno giovani donne e uomini: Rocco Caliandro, delegato AIS Brindisi. Insieme anche a lui Antonio Giovane, consigliere regionale AIS Puglia.

I 39 nuovi sommelier sono: Adduci Claudio, Bier Elisa, Calabrese Maria, Cecere Eloisa, Ciaccia Giovanni, Ciraci Lorenzo, Cirillo Amleto, Curto Alessio, Cuscito Angelo, D’angela Antonio, Dell’Atti Vincenzo, De Fazio Andrea, De Paoli Alba, Di Tommaso Chiara, Di Totero Anna Maria, Epifani Alessandra, Fusco Antonella, Giannuzzo Salvatore, Giordano Rosa, Gissi Giuseppe, Hobdari Ketrina, Latorre Matteo, Marzulli Mariantonietta, Massafra Gianluca, Massafra Tiziana, Napoli Cristina, Nigro Pierluca, Padalini Massimiliano, Ricco Federica, Ripa Valentina, Rizzato Alessio, Rodia Giosue’, Spagnulo Antonio, Talò Enza, Tamborrino Antonio, Tanzarella Giovanni, Tarì Mino, Valente Fabio, Zito Pablo