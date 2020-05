… come dice il poeta …

… e poi l’arrivo di questo virus ci ha svelato che

“SI STA COME D’AUTUNNO SUGLI ALBERI LE FOGLIE”

… non ci eravamo accorti che

“TEMP’ERA GIA’ CHE L’AERE S’INNERAVA”

… e adesso siamo chiusi in casa … speriamo che la quarantena ci ricordi che

“SE NON PUOI LA VITA CHE DESIDERI

CERCA ALMENO QUESTO PER QUANTO STA IN TE:

NON SCIUPARLA

NEL TROPPO COMMERCIO CON LA GENTE

CON TROPPE PAROLE

IN UN VIAVAI FRENETICO.

NON SCIUPARLA

PORTANDOLA IN GIRO

IN BALIA DEL QUOTIDIANO GIOCO BALORDO

DEGLI INCONTRI E DEGLI INVITI

FINO A FARNE

UNA STUCCHEVOLE ESTRANEA”

… adesso che siamo tristi e anch’io

“VO’ PIANGENDO I MIEI PASSATI TEMPI “

… devo pensare che anche

“A FOSCO CIELO, A NOTTE BRUNA”

non dobbiamo rattristarci perché, sicuramente, fra poco,

“ZEPHIRO TORNA E IL BEL TEMPO RIMENA”

… inutile pensare che non ce lo meritavamo, che

“TUTTO CIO’ CHE VOLEVO FARE ERA DIPINGERE LUCE SUI MURI DELLA VITA “ …

è andata così …

facciamocene una ragione …

e la finisco qui che se no … aivoglia ….

Si ringraziano i signori Ungaretti Giuseppe, Alighieri Dante, Kavafis Kostantinos, Petrarca Francesco, Romani Felice e Ferlinghetti lawrence per la preziosa ed insostituibile collaborazione.

Gegè Miracolo