Si parte! Martedì 4 febbraio alle ore 17.30 presso la Scuola primaria di Via Mignozzi del Secondo Circolo Didattico di Fasano si terrà l’open day della quinta edizione del progetto “La musica per tutti”. La partecipazione ai laboratori musicali in programma è gratuita, ma per questioni organizzative è possibile iscriversi a partecipare, solo, fino a sabato 1 febbraio.

Diverse novità caratterizzeranno questa quinta edizione, dove alla collaudata sinergia tra AccordiAbili ed Equoenonsolo si è aggiunta la preziosa collaborazione del Secondo Circolo Didattico che ospiterà nella sede di via Mignozzi le lezioni che si articoleranno con cadenza settimanale fino al saggio finale di inizio luglio.

La direzione artistica del corso sarà tenuta dai Maestri Vincenzo Deluci e Andrea Gargiulo, tra i maggiori esperti in Italia del metodo “El Sistema” di A.J. Abreu. Di grande livello sarà anche il team di esperti e maestri specializzati nell’insegnamento della musica anche a corsisti con disabilità cognitive e che lavoreranno per dar corpo all’obiettivo di formare un gruppo musicale che faccia musica e consenta a questi ragazzi di esibirsi in pubblico non solo nell’ormai tradizionale saggio finale. Andrea Gargiulo curerà le lezioni di musica d’insieme, Vincenzo Deluci di tromba e musica elettronica, Davide Saccomano di canto, Gianni Renna di batteria e percussioni, Mariangela Rendini di musicoterapia, Onofrio Susca di tastiere e musicoterapia con strumenti orientali e Paolo Daniele di armonica, chitarra, applicazioni musicali per smartphone e tablet e corso Logic X base.

Grazie alle donazioni ricevute attraverso il 5 per mille e alle varie iniziative di raccolta fondi promosse in favore di questo progetto, AccordiAbili per continuare ad offrire il sogno di avvicinarsi o di ritornare alla musica a sempre più persone con limitazioni fisiche o cognitive, cofinanzierà il corso permettendo la partecipazione gratuita a tutti gli associati con disabilità certificate a partire dall’età di quattro anni..

Le domande di iscrizione all’open day, potranno essere ritirate e consegnate (entro e non oltre sabato 1 febbraio 2020), presso la Bottega del Mondo Equoenonsolo in via Fogazzaro, 59, oppure via mail a: accordiabili@gmail.com o info@equoenonsolo.it o telefonicamente al: 3288682626