Si è appena concluso il campionato internazionale online di Poomsae Luglio 2020 organizzato dalla I.O.F.T.C. (International Open Friendship Taekwondo Championships) Portlando – Oregon (USA)

Il torneo ha visto la partecipazione di 175 atleti cinture nere di 24 nazioni di tutto il mondo: Usa, Nepal, Ucraina, India, Malesia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Sri Lanka, Colombia, Nicaragua, Aruba, Pakistan Messico, Etiopia, Filippine, Unione Emirati Arabi, Portogallo, Egitto, Giappone, Austrilia, Venezuela, Marocco, Iraq e Italia.

La commissione era composta da arbitri internazionali qualificati i quali, dopo un attento esame di tutti i video pervenuti in sede, hanno proclamato i vincitori di ogni categoria. A tutti i partecipanti, verrà rilasciando un attestato di partecipazione mentre ai primi 4 classificati, oltre all’attestato di partecipazione, verrà rilasciato il diploma attestante il risultato della propria categoria.

Per l’Italia, a rappresentare il tricolore, c’erano: il pluricampione Maestro Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan che ha ottenuto il primo posto nella categoria over 65 con la forma “Taebeak” e il Maestro Antonio Celeste primo posto nella categoria over 60 con la forma “Jitae”.

Chi scrive queste note è il proprio Antonio Celeste (oggi 63enne), primo allievo del Maestro Spinelli, che a tutt’oggi riceve dallo stesso Maestro preziosi consigli nel migliorare e diffondere questa bellissima disciplina sportiva che è il Taekwondo.

Attualmente sono davvero tante le organizzazioni che si stanno muovendo per promuovere i tornei sportivi online, con l’intento di superare le distanze fisiche nel reciproco rispetto delle proprie tradizioni e culture, e la pratica del Taekwondo rappresenta appieno questo spirito di solidarietà e fratellanza.

Questo è il compito principale di un Maestro: trasmettere ai giovani i valori necessari per diventare uomini migliori e posso dire con tutta franchezza che il Maestro Spinelli lo assolve quotidianamente.

Ora aspettiamo i risultati del campionato internazionale “1st India Open Online Poomsae Tournament”.