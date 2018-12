Si è tenuto ieri 10 dicembre l’evento finale del corso MODERNE E INNOVATIVE TECNICHE DI POTATURA realizzato dall’ente di formazione INPUG LIA per 17 lavoratori delle aziende agricole brindisine Zullo e Di Maglie.

L’idea di realizzarlo nasce dal fabbisogno formativo crescente che manifestano le aziende agricole, in particolare le aziende che coltivano vite, ulivo e alberi da frutta.

L’opportunità di finanziamento è stata offerta dal FORAGRI, fondo interprofessionale del settore agricolo che finanzia la formazione continua per i lavoratori, con l’Avviso n. 2 del 2017.

Il progetto è stato tra i primi nella graduatoria nazionale grazie al sostegno di Confagricoltura, associazione a cui aderiscono le aziende Zullo e Dimaglie riunite nel marchio Masseria Masciullo, alle organizzazione sindacali CGIL-flai, CISL-fai e UILA e all’EBAT, l’Ente Bilaterale dell’Agricoltura.



I moduli del programma si sono sviluppati in 80 ore con lezioni sia in aula che in campo, tra gli argomenti trattati: la potatura innovativa della vite, dell’ulivo e degli alberi da frutta, la difesa integrata in agricoltura biologica e le tecniche di manipolazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli.

I docenti coinvolti il Prof. Giuseppe Ferrara, docente dell’Università degli studi di Bari, il Prof. Giancarlo Colelli dell’Università di Foggia, il Dr. Riccardo Castaldi Responsabile agronomico – viticolo del Gruppo Cevico, il Dr. Alessandro Montanarella agronomo – consulente tecnico della Saint-Gobain Cultilene dipartimento di sviluppo ed applicazione per l’intero territorio francese, agronomi con importanti curriculum e compravate esperienze professionali sia in Italia che all’estero.

L’obiettivo formativo è stato raggiunto con la soddisfazione dei lavoratori, in prevalenza donne, che hanno imparato nuove tecniche e conseguito una specializzazione nel campo delle potature.



A certificare il successo, ieri pomeriggio, nell’aula formativa della cantina della Masseria Masciullo la proiezione di un video documentario delle giornate formative alla presenza dell’Assessore Regionale alla Formazione Professionale Sebastiano Leo, con lui anche i rappresentanti del Comune di Brindisi, l’Assessore all’Agricoltura il Dr. Oreste Pinto e l’Assessore al Bilancio il Dr. Cristiano Derrico, e il Direttore di Confagricoltura Brindisi il Dr. Antonio Abate.

L’occasione è stata utile per stimolare i rappresentanti istituzionali a credere di più nelle potenzialità del settore agricolo, vero volano che potrà far risollevare l’economia del Salento, il Direttore dell’Ente di formazione INPUGLIA, ha colto l’occasione per ringraziare l’Assessore S. Leo per l’interesse dimostrato, con la pubblicazione dell’Avviso 5/2018, a favorire la formazione di nuove figure nei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della silvicoltura e della pesca, ritenuti finalmente “prioritari” per la crescita economica ed occupazionale nella nostra Regione.