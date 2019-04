Martedì 30 Aprile 2019 alle ore 18.00, presso la Pinacoteca S. Cavallo del Comune di San Michele S.no (Br) , il GAL Alto Salento 2020, nell’ambito dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale per il periodo di programmazione 2014/2020, ha organizzato , a conclusione di un ciclo di incontri sui temi connessi alla Strategia di sviluppo del Piano di Azione del GAL , un incontro sul tema : “ Le denominazioni di origine per le produzioni agroalimentari di qualità, le best practice in Puglia e nell’Alto Salento”

L’incontro sarà preceduto dai saluti del Sindaco di San Michele S.no , Giovanni Allegrini, e dal Direttore del Gal Alto Salento 2020 srl Dr. Gianfranco Ciola.

Intervengono Luigi Trotta dirigente Regione Puglia e – Marcello Longo Presidente Slow Food – Puglia

Per informazioni mail altosalento@libero.it – tel. 3382673289

GAL Alto Salento 2020, c.da Li Cuti (ex Macello comunale) ex SS 16 Ostuni-Fasano