Il 4 ottobre 2019, l’Università di Bari Aldo Moro, in collaborazione con Comune e Provincia di Brindisi, organizza una tavola rotonda sulla tematica dell’Economia Circolare, nell’ambito della Summer School finanziata da Adisu e Regione Puglia, cofinanziata da 4 aziende pugliesi e denominata CESARe (Circulary Economy School in Apulia Region), in programma dall’1-4 ottobre a Brindisi.

L’idea nasce dal crescente interessamento verso nuovi modelli sostenibili che negli ultimi anni sta coinvolgendo attivamente imprenditori, consumatori e decisori pubblici.

Per favorire il confronto tra i diversi stakeholders coinvolti nei processi di sviluppo economico, sociale ed ambientale della Puglia, l’invito è rivolto ai pubblici amministratori che, insieme alle aziende, costituiscono i principali attori della implementazione di questo nuovo paradigma economico.

La tavola rotonda si terrà il 4 ottobre 2019, dalle ore 10,30 alle ore 13, presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale nella Ex Sala Comitato, P.zza V. Emanuele II 7, sede di Brindisi.