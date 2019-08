Continuano gli appuntamenti letterari inseriti nella programmazione estiva del Comune di San Michele Salentino e voluti dall’Assessorato alla Cultura.

Martedì 13 agosto alle ore 19:30 in via Sac. Pietro Galetta ( Largo Oratorio) sarà presentato il nuovo libro di Rosangela Chirico, “La Piega – Dall’altra parte del cuore” ( Edizioni Alphard Books).

Si tratta della prima raccolta di testi lirico poetici della Chirico, scritti col colore nelle sue opere verbo-visive. Intimi dialoghi che assumono la piega giusta nello studio pittorico i Sudari d’Amore, ispirati dal Sacro Telo Sindonico.

Dal punto d’incontro tra l’arte figurativa e la poesia nasce “La Piega” all’interno del quale Rosangela Chirico ha voluto “cucire” le sue preghiere e riflessioni, devozioni intime che, attraverso, le opere artistiche che accompagnano le 49 liriche, la Chirico vuole far comprendere la finitudine umana e la significazione dell’infinitudine dell’anima. Sottane di pensieri tra le pieghe gravide di interminabili dialoghi di luce. Gesti come scritture che aderiscono alle pareti del cuore attraverso la sublimazione dell’arte autentica, quella che proviene, non dalla pratica nel fare ma da dentro l’anima della stessa Arte.

Alla presentazione interverranno il Sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini e l’Assessora alla Cultura, Tiziana Barletta che dialogherà con l’autrice.

La presentazione sarà intervallata dal reading poetico-musicale di Rosangela Chirico accompagnata al piano da Angelo Consoli, autore dei brani scritti, appositamente, per omaggiare l’opera letteraria che saranno suonati, per la prima volta, proprio a San Michele Salentino.

Rosangela Chirico. Vive a Ceglie Messapica, sua terra d’origine. Nella sua attività si assemblano pittura, poesia, digital Art, letteratura, video arte, scultura, teatro. Nella sperimentazione del suo linguaggio pittorico oltre alle tradizionali arti applicative, si avvale anche dei sistemi multimediali. Da oltre trent’anni espone in mostre personali e collettive e in eventi letterari e musicali. Insegna materie artistiche nei Licei. E’ una donna eclettica, impegnata nel sociale e nella salvaguardia dell’ambiente. Si è occupata di documentari sull’ambiente e nel 2015 ha esordito con l’opera letteraria biografica “Plastica – Storia di Donato Chirico operaio Petrolchimico”.