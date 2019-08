L’assessorato all’ecologia e ambiente del comune di Mesagne ha disposto la raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati e sparsi in numerose aree rurali e contrade comprese nel territorio comunale. Il servizio ha riguardato: Contrada Vergine, l’area adiacente al deposito comunale nei pressi del passaggio a livello, ponte San Luca, via San Pancrazio, via Sandonaci e circonvallazione lato via Sandonaci, ponte strada provinciale per San Vito, uscita superstrada, Contrada Badessa, prolungamento Santa Rosa, via Rosamarina, via Tumo fino a Muro Tenente. Gli uffici preposti hanno programmato ulteriori controlli utili ad arginare gli inqualificabili episodi di abbandono di rifiuti di ogni genere, in aree urbane ed extraurbane della città.

“L’intervento era stato calendarizzato nei giorni scorsi – ha dichiarato l’assessore Saracino – e rientra tra quelli periodici che vengono effettuati con regolarità. Ogni azione aggiuntiva, per quanto intensificata al verificarsi di episodi peggiorativi, non potrà essere esaustiva se non supportata da un maggiore senso di civiltà al quale intendiamo pure rivolgere la massima attenzione, sotto ogni aspetto”.

L’assessorato all’ambiente del comune di Mesagne ha provveduto a ripulire i giardini delle scuole elementari. Sono in calendario, da effettuare entro la prossima settimana, gli interventi di derattizzazione e deblattizzazione. Gli uffici stanno predisponendo ogni intervento utile alla ripresa ormai prossima delle attività scolastiche.

Da parte dell’Amministrazione comunale un segnale dovuto per augurare anche in questo modo un buon anno scolastico.