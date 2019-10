Venerdì 11 Ottobre alle ore 17.30 nella Sala Università di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi si terrà una conferenza stampa di presentazione del Comitato Brindisino per la transizione energetica.

Nel corso dell’evento verranno illustrati i criteri principali per una effettiva e reale decarbonizzazione dei processi produttivi locali e i motivi per i quali il gas non può essere considerato una soluzione valida per la transizione né sul piano tecnico né su quello economico né tanto meno su quello climatico.

Saranno presenti in qualità di componenti del Comitato scientifico il dr. Angelo Consoli Presidente del Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione industriale e Direttore dell’Ufficio Europeo di Jeremy Rifkin;

il prof. Livio de Santoli, pro Rettore incaricato delle politiche energetiche dell’Università “La Sapienza”, che illustrerà le proposte per adattare i principi europei alle strategie energetiche locali su scala regionale e alla provincia di Brindisi, un vero e proprio Green New Deal per la Puglia e per Brindisi per rispondere in modo adeguato all’emergenza climatica ed energetica particolarmente acuta sul nostro territorio;

il prof. Michele Carducci, Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato a UniSalento ed esperto di diritto climatico e ambientale che illustrerà come nell’attuale persistente situazione di emergenza climatica, insistere sull’energia fossile comporti la violazione degli artt. 2, 41, 43 e 118 della Costituzione italiana”.