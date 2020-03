I Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno denunciato un 30enne residente a Ceglie Messapica per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato arrestato a seguito di un controllo di un auto di era passeggero.

Il 30 è stato trovato in possesso di una bustina in cellophane contenente 3,0 grammi di marijuana, occultata nella bocca. La perquisizione si è estesa anche presso l’abitazione dello stesso dove sono stati rinvenuti altri 15 grammi di analoga sostanza stupefacente, occultata in una scatola posta sul camino, il tutto sottoposto a sequestro.