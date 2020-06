I Carabinieri della Stazione di San Donaci hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 47enne del luogo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il provvedimento è scaturito dalla richiesta di ulteriore aggravamento avanzata dagli operanti a causa delle reiterate violazioni alle prescrizioni ai danni della persona offesa cui l’indagato era stato sottoposto in conseguenza agli atti persecutori perpetrati in danno della ex compagna iniziati dal mese di aprile scorso.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Brindisi.