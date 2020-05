I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Salentino, a seguito di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne del luogo, per resistenza a P.U., e segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. In particolare, l’uomo, nella mattinata di ieri, alla guida della propria autovettura, non si è fermato all’Alt impostogli da una pattuglia, facendo perdere le proprie tracce.

Successivamente, rintracciato presso la propria abitazione, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e trovato in possesso di grammi 5 di hashish, occultati nel comodino della camera da letto, sottoposti a sequestro.