Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno sottoposto a fermo quattro pregiudicati del luogo, ritenuti responsabili – a vario titolo e in concorso fra loro – dal tentato omicidio, al porto abusivo di armi clandestine, esplosioni pericolose, danneggiamento seguito da incendio e danneggiamento aggravato, rapina aggravata dalla violazione di domicilio, rissa e lesioni aggravate.

L’operazione, condotta su provvedimento è stato emesso dal Dott. Giovanni Marino, Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Brindisi, è stata eseguita, oltre che dai Carabinieri della Compagnia di Fasano attivamente supportati durante la fase esecutiva da quelli del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Brindisi, delle Aliquote di Primo Impiego antiterrorismo della Compagnia di Brindisi, nonché dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia di Jacotenente (FG) e da un velivolo del Nucleo Elicotteri di Bari,

i fermi sono stati eseguiti a Fasano (BR) e in località “Signora Pulita”.

In particolare, tre dei fermati – resisi irreperibili nell’immediatezza del citato raid e datisi alla fuga alla vista degli operanti – sono stati sorpresi all’interno di un isolato casolare di campagna, mentre il quarto, libero vigilato, è stato rintracciato presso il proprio domicilio.

Nella circostanza, occultata sotto una pietraia, è stata rinvenuta una pistola (marca illeggibile, probabilmente provenienza est Europa) cal. 7.65 con matricola abrasa e 5 colpi in serbatoio, perfettamente funzionante, promanante forte odore di cordite, nonché una ventina di grammi di marijuana suddivisi in tre buste, rinvenute in un mobile della cucina del citato fabbricato.