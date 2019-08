Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate mesagnese: il Boccale d’oro, arrivato alla IX Edizione, darà il meglio di sé per tre serate all’insegna di ballo, musica live, cibo e ottima birra, direttamente dal Birrifico GRUIT.

All’interno della raggiante cornice di Piazza Orsini del Balzo il “Boccale d’oro IX Edizione” si articolerà nei giorni 15-16-17 agosto a partire dalle ore 21:00.

L’evento, organizzato dall’ormai rodato Direttore artistico Fabrizio Valentini, è presentato da Viviana Ancora e gode del Patrocinio del Comune di Mesagne.

Ecco il programma:

• 15 agosto: Concerto live di Rino Argeri con il suo “NON SONO ZERO TOUR”, tributo a Renato Zero e alla sua bellissima musica.

• 16 agosto: ascolteremo i bravissimi artisti della “IRIS BAND”, tribute band di Biagio Antonacci. Avremo poi come ospite d’eccezione SELENIA STOPPA, direttamente da The Voice of Italy, che presenterà le sue nuove canzoni e interpreterà con la sua splendida voce altri brani del panorama musicale nazionale ed internazionale.

• 17 agosto: ritorna in piazza la musica eterna, direttamente dagli anni ‘70 e ’80, con i BLU70 che vi faranno fare un salto indietro nel tempo e ballare fino a tarda notte.

Nei pre-serata vedremo esibizioni di danza sportiva e balli di gruppo durante il 15 agosto, godremo dell’esibizione di danze caraibiche il giorno seguente ed infine concluderemo con la sempreverde pizzica e l’innovativa zumba.

Per tutti i dettagli potete fare riferimento alla locandina e all’evento Facebook al link: https://www.facebook.com/events/973967666280752/