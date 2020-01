I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana hanno deferito in stato di libertà un 55enne del luogo per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

In particolare, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela sporta dalla ex coniuge, gli operanti accertavano che l’uomo ha omesso di versare l’assegno di mantenimento per la figlia minore nell’arco temporale da gennaio a dicembre 2019, come disposto dal Tribunale di Brindisi.