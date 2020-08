L’emergenza Covid non ferma il volontariato. Cuore di donna ha organizzato un evento virtuale programmato e mai svolto lo scorso 8 marzo. “On the road la prevenzione si fa strada” è la camminata in rosa che quest’anno giunge alla sua terza edizione dopo i successi delle precedenti edizioni a Brindisi e a Ceglie Messapica.

In tempi di emergenza ci si adatta e ci si reinventa e allora la camminata diventa evento virtuale con un video che promuove il valore della prevenzione nella lotta la cancro al seno. Il video raccoglie le foto di chi ha voluto indossare la maglietta dedicata, mettendoci la faccia per la nobile causa. In campo, insieme alle volontarie di Cuore di donna, sono scesi esponenti dell’Amministrazione comunale di Brindisi con in testa il sindaco Riccardo Rossi, aziende del territorio, associazioni del terzo settore di Brindisi e provincia e semplici cittadini.

Le volontarie hanno inteso dedicare la camminata a Grazia Buonasorte, una loro compagna di viaggio, scomparsa lo scorso dicembre a soli 38 anni. A lei sarà inoltre intitolata una sala ecografie nel Distretto di Senologia della Asl di via Dalmazia, completamente arredata da Cuore di donna, con donazioni di amici e familiari della giovane mamma e moglie.

Il video è visionabile sulla pagina Fb dell’Associazione, nella sezione eventi.