Prosegue il percorso di crescita della giovane Junior Fasano, sconfitta a Siena per 37-30, ma capace per larghi tratti di giocare alla pari contro l’indiscussa capolista della Serie A 2019/20. Brillante al PalaEstra l’avvio di Flavio Messina e Compagni, avanti dopo 7’ sul 2-6, parziale immediatamente ribaltato dal break di 5-0 dei locali. Ne nasceva una sfida equilibrata, con la formazione toscana che solo nel finale della prima frazione riusciva a piazzare il primo deciso allungo sfruttando le numerose palle perse in fase offensiva dalla compagine biancazzurra, rientrando negli spogliatoi sul 18-13 a proprio favore. Il vantaggio dei padroni di casa cresceva ulteriormente nelle fasi iniziali della ripresa, con il gap che toccava il +10 al 7’ (26-16), in parte recuperato dal parziale di 4-0 del team pugliese, che però non riusciva ad avvicinarsi oltre al Siena, abile a controllare l’incontro sino al 37-30 conclusivo. Guidato proprio dai bianconeri a punteggio pieno, il campionato osserverà ora due settimane di riposo, con la Junior Fasano che riabbraccerà nei prossimi giorni Marko Knezevic dopo il lungo infortunio e che ripartirà dal match interno contro il Pressano.

Tabellino

Siena-Junior Fasano 37-30 (18-13 p.t.)

Siena: Fovio, Leban, Nozzoli, Borgianni, Nelson 7, Amato 1, Kasa 6, Bronzo 4, Radovcic 10, Yousefinezhad 9, Vinci, Florio, Dal Medico, Bongianni, Cardarelli. All.: Alessandro Fusina

Junior Fasano: Pavani, Palmisano, Messina 3, Angiolini 4, Beharevic 5, Notarangelo 7, Bargelli 4, Pugliese 3, P. De Santis, M. Gallo, Errico 1, Pignatelli 3. All.: Francesco Ancona

Arbitri: Prandi-Ambrosetti

Risultati 6^ giornata: Siena-Junior Fasano 37-30, Bozen-Gaeta 35-24, Eppan-Merano 18-26, Brixen-Fondi 34-24, Trieste-Sassari 25-29, Pressano-Conversano 23-21, Cassano Magnago-Cologne (rinviata al 17/10 a causa dell’impegno in Challenge Cup dei padroni di casa).

Classifica: Siena 12, Bozen, Conversano, Merano e Brixen 8, Cassano Magnago* e Sassari 7, Fondi 6, Pressano 5, Cologne* e Junior Fasano 4, Trieste e Gaeta 2, Eppan 1. *Una gara da recuperare.

Prossimo turno (2/11): Fondi-Cassano Magnago, Conversano-Bozen, Gaeta-Brixen, Sassari-Siena, Junior Fasano-Pressano, Merano-Trieste, Cologne-Eppan.

Fasano, 13 ottobre 2019.

UFFICIO STAMPA

Antonio Latartara