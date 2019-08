Per contrastare l’abbandono dei rifiuti in città il sindaco Riccardo Rossi ha chiesto un forte impegno da parte della Polizia Locale con pattuglie in borghese per reprimere il fenomeno.

È iniziato oggi il piano intensivo di interventi effettuato dal nucleo di Polizia Ambientale del comando di Polizia Locale. Questa mattina nel centro della città, tra via Rodi e via Tacconi, in poche ore sono state effettuate due sanzioni, del valore ciascuna di 300 euro, a due cittadini colti nel momento in cui abbandonavano sacchetti per strada.

“Si continuerà nei prossimi giorni con controlli a tappeto in tutta la città e nei punti di maggiore abbandono – afferma il sindaco – è un impegno che ho chiesto alla Polizia Locale perché quotidianamente ci sono cittadini che abbandonano i propri rifiuti senza rispettare le regole della normale raccolta differenziata porta a porta. È un atteggiamento sconsiderato che non è più ammissibile in una città civile.”