Domenica 6 Ottobre, Il Partito Democratico di Brindisi sarà presente in Piazza Vittoria dalle ore 10:30 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:30.

Anche Brindisi, partecipa all’iniziativa d’ascolto nazionale voluta dal PD “Per il bene dell’Italia”, quella di domenica sarà occasione per confrontarci con i Cittadini, grazie anche alla presenza dei nostri eletti in consiglio comunale ed ai nostri assessori facendo un punto della situazione su quanto fatto dall’amministrazione cittadina e su quelle che sono le politiche che il Partito Democratico sta portando avanti a livello nazionale.

“Incontriamoci nelle strade e nelle piazze, facciamo le tessere, ascoltiamo le critiche e le opinioni delle persone. Per fare la differenza dobbiamo offrire agli italiani una bella politica, da nord a sud dell’Italia. Solo così possiamo combattere le destre: territorio per territorio, Comune per Comune. Riportiamo speranza e solidarietà dove oggi ci sono odio e rabbia con un grande Partito Democratico unito, aperto, plurale e veramente rinnovato. Abbiamo bisogno di voi! Invadeteci con le vostre idee, con le vostre competenze e il vostro entusiasmo!” – Nicola Zingaretti, Segretario Nazionale del PD.

Partito Democratico di Brindisi