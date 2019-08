Dopo l’esordio positivo nello scorso anno scolastico, l’Amministrazione Comunale intende dare continuità al progetto Pedibus, il semplice e divertente esercizio di mobilità sostenibile rivolto alle studentesse e agli studenti degli Istituti Comprensivi cittadini che sostituisce l’utilizzo dell’auto per il tragitto casa – scuola.

Il funzionamento è identico a quello dello scuolabus. Ci saranno una serie di punti di raccolta sparsi per la Città. Al passaggio del gruppo, guidato da persone adulte, le bambine e i bambini potranno aggregarsi.

L’Avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di un elenco di Associazioni di Promozione Sociale e/o di volontariato per la sottoscrizione di una convenzione finale destinata alla organizzazione e alla messa in pratica del “Pedibus”.

Il servizio sarà attivato a partire dal mese di settembre 2019 e fino al mese di giugno 2020. Le Associazioni interessate dovranno inviare la propria candidatura entro il 26 agosto.

L’Avviso Pubblico completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione.

Comune di Francavilla Fontana