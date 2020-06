In un anno difficile per i matrimoni, Enzo Neve ottiene il Wedding Award 2020 di Matrimonio.com, il premio più prestigioso del settore.

Matrimonio.com è un portale del gruppo leader del settore nuziale, è pensato per aiutare gli sposi ad organizzare il giorno più felice della loro vita, grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su internet più grande a livello mondiale.

Enzo Neve è un Fotografo iscritto all’Albo degli Artigiani dal 1983, 60 anni di età di cui ben 37 passati con la macchina fotografica tra le mani, da lungo tempo anche dirigente di Confartigianato Brindisi.

Una importante gratificazione per questo professionista del settore dei matrimoni che lo riconosce come uno dei migliori fornitori del settore.

Anche quest’anno Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, leader globale nel settore nuziale, rende noti i nomi dei professionisti e delle aziende che hanno ottenuto un wedding Award 2020. Da 7 anni Matrimonio.com assegna questi premi con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza dei servizi offerti dalle aziende del settore nuziale in Italia. Inoltre, l’edizione del 2020 passerà alla storia perché implica il riconoscimento di migliaia di professionisti che hanno dovuto dimostrare il proprio amore per i matrimoni e l’impegno che va oltre la celebrazione di un matrimonio. Hanno dimostrato di essere in grado di adattarsi a improvvisi cambi di data, dare supporto alle coppie, affrontare mesi di inattività e gestire il proprio staff nei momenti di crisi.

Attualmente, questi premi si basano su oltre 7 milioni di recensioni di coppie registrate sul portale a livello globale. Una cifra importante e in continua crescita, motivo d’orgoglio e di motivazione per le aziende che ambiscono a vedersi rinnovato il riconoscimento anno dopo anno. Nel 2020 il premio assume un’importanza ancora maggiore, poiché in questo periodo difficile permette ai vincitori di dimostrare la qualità del loro lavoro.

I Wedding Awards vengono dati al 5% delle aziende con il maggior numero di recensioni positive di tutte le categorie tra più di 60.000 aziende, tenendo conto anche della qualità e della professionalità dei servizi offerti.

Il protagonismo viene dato agli sposi che, con le loro recensioni scritte dopo aver usufruito dei servizi per il loro matrimonio, sono coloro che decretano i vincitori.

Proprio per questo motivo, questo premio è diventato un punto di riferimento nel settore e un certificato di garanzia per le coppie di futuri sposi.

Confartigianato Brindisi, anche grazie a questo ultimo riconoscimento, chiederà alla Regione Puglia il riconoscimento del titolo di “Maestro artigiano” per Enzo Neve, con la Legge Regionale n. 26/2018 la Puglia promuove e sostiene, d’intesa con le associazioni di categoria datoriali i progetti di valorizzazione dei mestieri dell’artigianato artistico.

Confartigianato Brindisi