Sono stati affidati nei giorni scorsi la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza per la manutenzione straordinaria della palestra coperta della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci”. Dopo gli interventi nei locali sottostanti con la riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi partirà il secondo stralcio dei lavori che prevederà la riqualificazione completa dei locali della palestra coperta che sono già stati interessati da interventi specifici ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica.

Dopo la riqualificazione di tutte le palestre scoperte, dopo la riqualificazione delle palestre coperte delle Scuole “Don Bosco” di via Francavilla e “Pascoli” di via Salerno, dopo il completamento, tutt’ora in corso, della riqualificazione della palestra coperta della Scuola “De Amicis” di via Machiavelli, nei prossimi mesi, al termine dei lavori presso la palestra della Scuola media “Vinci”, la nostra città avrà tutte le palestre scolastiche riqualificate e messe in sicurezza. E’ un impegno che avevamo preso con i nostri concittadini, ed anche in questa occasione l’obiettivo è stato raggiunto.

L’amministrazione del ‘fare’ continua a lavorare senza sosta per il bene di tutti e a realizzare quanto promesso alla città.

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA