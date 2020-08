L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per la vendita della piscina comunale sita al quartiere Sant’Elia tra via Leonardo da Vinci e via Antonio Ligabue, al prezzo a base d’asta del valore di €. 725.000.

L’asta pubblica per l’alienazione del complesso si terrà il 15 settembre 2020 alle ore 10 presso la Sala gare del Comune di Brindisi.

Per poter partecipare all’asta i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Brindisi, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta entro le ore 13.00 del 14 settembre 2020.

Inoltre i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere visione dell’immobile e dei relativi impianti, arredi e attrezzature, previo appuntamento da concordare con l’Ufficio Patrimonio del Comune di Brindisi, rivolgendosi al geometra Giampiero De Salvatore al numero di telefono 0831229451.

Prossimamente sarà pubblicato apposito avviso finalizzato all’individuazione del gestore del medesimo impianto per il periodo di un anno. La suddetta procedura sarà finalizzata solo nell’ipotesi in cui non pervenissero offerte di acquisto.

L’avviso di alienazione e tutta la documentazione richiesta sono stati pubblicati sul sito del comune www.comune.brindisi.it

LINK DIRETTO https://bit.ly/Vendita_Piscina_SantElia.