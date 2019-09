E’ in corso di svolgimento, in Calabria, la finale nazionale del Trofeo Coni, evento dedicato alle giovani promesse dello sport. Dopo essersi aggiudicati la tappa regionale, che di fatto ha inaugurato a luglio l’edizione 2019 dell’Adriatic Cup, i giovanissimi piloti di motonautica Alessandro Leo, Giuliano Maria De Carlo Alberto Taurino, Giorgio Di Leo stanno affrontando la sfida nazionale. Le competizioni, in programma fino al 29 settembre, si svolgono a Crotone.

Il team di Brindisi è capeggiato dal giovanissimo istruttore Giovanni Danese che affiancherà e guiderà gli atleti in questa esperienza, importante dal punto di vista sportivo e formativo.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, con la sfilata di tutte le rappresentative regionali, che si è svolta ieri sera, questo è il primo giorno della competizione per la seconda categoria (Alessandro Leo e Giuliano Maria De Carlo).

Domani, invece, toccherà alla prima categoria (Alberto Taurino e Giorgio Di Leo).