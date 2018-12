L’amministrazione De Luca, con un’operazione fulminea e al limite del tempo massimo consentito, che farebbe impallidire anche Equitalia, ha dato mandato all’ufficio tributi per riscuotere tasse per i rifiuti riguardanti l’anno 2013.

Noi come opposizione non vogliamo ora entrare nel merito di tale operazione di recupero che, se riguardasse solo gli evasori, sarebbe certamente meritoria e apprezzabile. Purtroppo però interesserà anche tante famiglie che, per errori di calcolo, non a loro imputabili, o per mancata rendicontazione degli stessi tributi da parte degli uffici preposti, si troveranno a ripagare oppure a dover recuperare le ricevute di vecchi pagamenti.

La critica che muoviamo, oltre ai tempi ed ai modi, riguarda il fatto che l’amministrazione è pronta a riscuotere le tasse dai cittadini, ma non ha, con la stessa determinazione e sollecitudine, cercato di mettere in campo delle soluzioni per rispondere alle richieste di rimborso avanzate da tanti contribuenti che hanno versato, per diversi anni, quote di TARI superiori a quelle previste per Legge.

Nella nostra attività di opposizione abbiamo cercato più volte di stimolare l’amministrazione De Luca a trovare delle soluzioni, o quantomeno a dare delle risposte ai cittadini, ma ci siamo sempre scontrati contro un impenetrabile muro di gomma, che non permette a niente e a nessuno, che sia al di fuori del “cerchio magico”, di avanzare e mettere in atto delle soluzioni che vadano incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà.

Ricordiamo ai Cellinesi che Cellino è stata etichettata la maglia nera della provincia di Brindisi nella raccolta differenziata e questo comporterà ulteriori e pesanti aumenti della tassa sui rifiuti. Noi ci aspettavamo soluzioni a questi problemi ma in questi anni non sono stati neanche minimamente affrontati.

A nulla sono servite le nostre osservazioni in merito alla richiesta di istituire una commissione congiunta per gestire il problema rifiuti.

Cari cittadini, che dire se non “grazie” per queste letterine che l’amministrazione De Luca, superando in velocità i regali di Babbo Natale, ci farà trovare sotto l’albero.

Ricostruiamo Cellino