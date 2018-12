L’Assemblea dei soci del CSV Poiesis di Martedì 18 Dicembre scorso ha eletto Cesare Giovanni Spedicato (detto Rino) nuovo presidente del Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi.

Spedicato – già presidente del CSV in passato – succede ad Isabella Lettori, dimessasi dall’incarico perchè nominata Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brindisi e sarà affiancato da Domenico Turrisi (vicario) e Michele Sardano in qualità di vicepresidenti.

“Tornare a servire il CSV Poiesis, e per il suo tramite i volontari della provincia di Brindisi – afferma Spedicato – è un’emozione indescrivibile che lega la responsabilità del momento ai fecondi ricordi di un’esperienza straordinaria vissuta nel mio precedente mandato. Sono grato all’amica Isabella Lettori, ai Vice-Presidenti, ai Consiglieri e ai Soci per la fiducia manifestatami, nonché al personale del CSV Poiesis che ogni giorno onora il suo impegno con competenza e cordialità a servizio dei volontari e del territorio. Sono consapevole, altresì, delle difficoltà di questa fase che esige da tutti noi un supplemento di cuore, necessario anche per affrontare con maturità e creatività l’importante appuntamento con l’accorpamento dei CSV di Brindisi e Lecce che costituirà un arricchimento della reciproca storia ed un dono significativo per il Volontariato e per il Terzo Settore”.

A Rino Spedicato giungano gli auguri di buon lavoro da staff, consiglio direttivo, associazioni e volontari dell’intera provincia di Brindisi.