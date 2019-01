I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica e della Compagnia di San Vito dei Normanni, stanno procedendo negli accertamenti per addivenire all’identificazione dei responsabili del furto avvenuto il 17 dicembre scorso di 10 “Vespe” da collezione, evento avvenuto in località Chianche di Palomba in agro di Ceglie Messapica.

Gli autori del furto dopo aver asportato dall’interno del piazzale di un’azienda di San Michele Salentino un autocarro Ford Transit, si sono portati nell’abitazione rurale in Ceglie Messapica dove dopo aver danneggiato il cancello in ferro e tagliato la catena per accedere alla proprietà, dall’interno delle autorimesse del fabbricato rurale hanno asportato 10 vespe da collezione nonché altro materiale tra cui una motosega.

L’autocarro con le vespe sul cassone, è stato rinvenuto il 28 dicembre nelle adiacenze della masseria “Archinuovi” di San Michele Salentino e i mezzi previo riconoscimento sono stati restituiti al legittimo proprietario.