Abbiamo appreso che la Peyrani ha chiesto all’Autorità di Sistema Portuale una proroga per la concessione demaniale di parte del Piazzale di Costa Morena, attualmente utilizzato come deposito per le tubazioni del gasdotto TAP. Una concessione che scade ad ottobre e che quindi si richiede di prorogare.

Al di là delle valutazioni, che per noi restano negative sul gasdotto TAP, opera che non contribuisce allo sviluppo del territorio anzi rischia di impoverirlo, crediamo che il piazzale e le banchine di Costa Morena siano importanti per lo sviluppo del porto e per la creazione di occupazione a Brindisi, e che quindi l’uso come deposito di tubazioni sia assolutamente improprio.

Chiediamo quindi al Presidente Patroni Griffi di non prorogare oltre ottobre la concessione per quest’uso del piazzale, invitando la Peyrani ad individuare altri luoghi da utilizzare come deposito, pensiamo ad esempio ai tanti luoghi presenti nella zona industriale.

Allo stesso tempo chiediamo al Presidente Patroni Griffi di attivarsi per individuare operatori interessati ad utilizzare banchine e piazzali di Costa Morena per sviluppare traffici produttivi per l’economia locale e per la creazione di occupazione, anche in vista dell’Istituzione della ZES, la Zona Economica Speciale.

Riccardo Rossi

candidato Sindaco Brindisi Bene Comune, Partito Democratico, Liberi e Uguali

​

​