I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da una 29enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 42enne di Francavilla Fontana, per furto aggravato in concorso.

In particolare, gli accertamenti compiuti anche mediante l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di appurare che l’uomo, in compagnia di un complice in corso di identificazione, in una via del centro abitato, ha asportato il portafogli, privo di denaro, dall’interno dell’autovettura della denunciante, lasciata aperta e in sosta.

L’immediata attività ha permesso di recuperare la refurtiva nelle immediate vicinanze, all’interno di un cestino della spazzatura, successivamente restituita alla legittima proprietaria.